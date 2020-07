Campania: Panico (M5s), Comuni Agro Sarnese Nocerino fermi al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Reddito di cittadinanza, nell'Agro numerosi beneficiari e pochi progetti". Così il candidato al Consiglio regionale campano del Movimento 5 stelle, Cosimo Panico, per i progetti utili alla collettività. "Con la carenza di organico oramai cronica nei Comuni dell'Agro Sarnese Nocerino - ha proseguito Panico - è impensabile non approfittare di un'occasione come questa per rinforzare il gruppo dei dipendenti pubblici. In attesa che la ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego vada a buon fine, il Ministero del Lavoro ha previsto già nel 2019 e ha dato come scadenza ultima lo scorso 17 luglio la possibilità ai Municipi di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza residenti in attività utili alla collettività e in progetti comunali. Non è chiaro perché in molti Comuni dell'Agro Sarnese Nocerino, come ad esempio Angri, San Valentino Torio e altri, non abbiano ancora approfittato di questa opportunità. Questo sembra un sabotaggio: già in Campania rispetto ad altre Regioni siamo stati costretti a partire tardi per l'insana scelta del governatore di non dar seguito nei tempi stabiliti dal Ministero, all'assunzione dei navigator, ovvero figure che avrebbero guidato i percettori del Reddito all'iniziazione nel mondo del lavoro. Queste figure nella nostra Regione lavorano da poco più di due mesi, ovvero da quando è iniziato e si è concluso il lockdown, in pratica. Intanto però, i percettori di reddito avrebbero dovuto essere inseriti nei Progetti Utili alla collettività ma per adesso molti Comuni risultano 'non pervenuti'. E' inaccettabile". (segue) (Ren)