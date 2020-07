Imprese: Bei e Fs Italiane per nuovi treni regionali ibridi con ridotto impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi treni copriranno le tratte interne in numerose regioni italiane (tra cui Calabria, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta); 135 convogli ibridi, appunto, con tre o quattro carrozze passeggeri. L'investimento complessivo di Trenitalia per tali tipologie di treni è di circa 960 milioni per il rinnovo della flotta regionale in quelle tratte in cui l'elettrificazione delle linee non è ancora stata completata. I treni saranno equipaggiati con motori di ultima generazione per linee non elettrificate, con pantografo per linee elettrificate e con batterie per percorrere l'ultimo miglio su linee non elettrificate evitando così l'uso del carburante e le relative emissioni in prossimità dei centri abitati. Per quanto riguarda la Bei, l’operazione risponde alla nuova missione di “Banca del clima”, il cui obiettivo è la mobilizzazione di mille miliardi in nuovi investimenti di contrasto al cambiamento climatico in tutti i settori economici nel corso del decennio 2020-2030. Per Ferrovie, prosegue la nota, l’accordo amplia la gamma di strumenti di finanza sostenibile cui il Gruppo fa ricorso dal 2017 e che contempla da quest'anno non solo green bond pubblici ma anche loan e operazioni di private placement ispirate ai principi Esg, e volte a finanziare progetti a ridotto impatto ambientale e che incentiveranno il trasporto su rotaia. (segue) (Com)