Bullismo: Falco (Corecom Campania), aiutare vittime e aguzzini da disturbi da stress post traumatico

- "Vittime e aguzzini dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo in molti casi presentano alla stessa maniera disturbi da stress post traumatico. Lo studio pubblicato negli 'Archives of Disease in Childhood' è un monito importante". Queste le parole del presidente del Corecom Campania, Domenico Falco a margine del webinar "@scuolasenzabulli" organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni e che ha visto la partecipazione degli animatori del centro estivo promosso dall'Oratorio Santa Maria Stella del Mattino di Vallata (Av). "Bisogna agire sulla prevenzione per sottrarre i giovani a problemi che trascineranno con loro per tutta la vita - ha proseguito Falco - Dal lavoro dei ricercatori è emerso che 'le vittime continuavano a mostrare una quantità ben maggiore di sintomi da Ptsd rispetto agli autori dei gesti ed erano caratterizzati da più pensieri intrusivi e comportamenti di evitamento'. Ma gli stessi sintomi sono spesso presenti in modo significativo anche negli aggressori. Abbiamo il dovere di informare e tutelare i nostri giovani da comportamenti che hanno effetti assolutamente negativi prima di tutto nei loro stessi confronti", ha concluso il presidente del Corecom. Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, ha ribadito l'importanza di agire preventivamente: "Proseguiremo senza sosta questa campagna di prevenzione insieme al Corecom per arginare un fenomeno oramai dilagante. L'esperienza maturata in questi anni ci ha insegnato che laddove siamo riusciti a dare informazioni corrette e disponibilità a interagire, vi sono stati risultati molto positivi. Un fattore che ci spinge a proseguire con rinnovato entusiasmo". (segue) (Ren)