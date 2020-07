Coronavirus: De Luca, metà dei contagi dovuti a comportamenti irresponsabili dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La metà dei contagi che abbiamo registrato rinviano a comportamenti assolutamente irresponsabili da parte dei cittadini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un punto stampa con i giornalisti. "C'è troppa rilassatezza nei confronti dell'epidemia - ha proseguito - Il contagio non è scomparso, servono comportamenti più responsabili". "Serve ritornare a un maggiore controllo da parte delle Forze dell'ordine e della Polizia municipale in particolare - ha aggiunto il governatore - Stiamo inoltre pensando a una nuova ordinanza per chiudere i negozi dove verranno trovati senza mascherina non solo i commessi ma anche i clienti", ha concluso De Luca.(Ren)