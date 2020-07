Napoli: de Magistris e Clemente, sparatoria piccola Noemi, soddisfazione per condanne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per le condanne in primo grado a carico degli esecutori della sparatoria in piazza Nazionale che ha determinato il ferimento della piccola Noemi". Lo hanno dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore comunale Alessandra Clemente, presenti oggi in aula insieme all'avvocato Fabio Maria Ferraris in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. "Un forte plauso deve andare al lavoro delle forze dell'ordine e alla magistratura - hanno proseguito de Magistris e Clemente - che hanno reso in modo forte una pagina importante di verità al Paese, assicurando alla giustizia i responsabili di una fra le pagine più dolorose per la nostra città contro l'infanzia e il diritto alla felicità delle nostre bambine e bambini. Esprimiamo ancora una volta sentimenti di stima ed ammirazione per la compostezza e ricerca di giustizia della famiglia: siamo stati al loro fianco stamane in aula per testimoniare la vicinanza di tutta la città, napoletane e napoletani onesti, schierati contro ogni tipo di violenza, progetto criminale e camorristico affinché il consenso e l'appartenenza a clan di malavita cedi il passo a pagine di riscatto e cambiamento", hanno concluso.(Ren)