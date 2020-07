Coronavirus: Cirio, rilievi del governo non fermano legge "Riparti Piemonte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Daremo battaglia fino all’ultimo - garantiscono Cirio, Carosso, Poggio e Marrone - perché spiace che si vogliano bloccare risorse necessarie per la ripartenza del turismo, norme per la tutela dei piccoli commercianti di fronte all’espansione della grande distribuzione e altri provvedimenti per la lotta alla burocrazia, specialmente in campo urbanistico, che sono per noi principi irrinunciabili. E spiace anche constatare che appena una Regione dimostra il coraggio di fare la differenza e anticipare lo Stato nel contrasto alla burocrazia, il Governo centrale si ribelli a questa sfida innovativa per imporre il mantenimento della palude attuale”. (Rpi)