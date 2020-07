Imprese: Eni avvia produzione parco fotovoltaico in deposito carburanti di Volpiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il resto dell’energia generata sarà valorizzato sul mercato, senza usufruire di meccanismi di incentivazione. L’iniziativa, prosegue la nota, consentirà inoltre di evitare emissioni di anidride carbonica per circa 370 mila tonnellate lungo la vita utile dell’impianto, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano nazionale integrato energia e clima. Con l’avvio dell’impianto di Volpiano, scrive la società, Eni New Energy ha raggiunto una capacità fotovoltaica in esercizio di circa 85 megawatt con l’obiettivo di superare i 250 entro il 2023. L’iniziativa, precisa Eni, è in linea con la visione dell’azienda che combina sostenibilità economica ed ambientale, consentendole di essere leader nel mercato, fornendo prodotti energetici decarbonizzati e contribuendo attivamente al processo di transizione energetica. La strategia di Eni nel settore delle energie rinnovabili mira a raggiungere un portafoglio equilibrato e diversificato nel mondo con oltre tre gigawatt di energia eolica e solare installata entro il 2023 e fino a cinque entro il 2025. (Com)