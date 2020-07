Imprese: Sace e Unindustria, confronto su ripartenza economica e soluzioni per aziende e banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche: questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da Sace in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che riunisce oggi in un webinar i direttori territoriali delle banche attive nella regione e i rappresentanti di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Stando al comunicato stampa diramato da Sace, l’obiettivo è quello di condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. “Grazie all’incontro di oggi abbiamo modo di confrontarci con le aziende, le banche e le istituzioni del Lazio, con l’intento di approfondire le loro esigenze e definire insieme delle strategie comuni da attuare in questa delicata fase di ripartenza dell’economia locale e nazionale”, ha commentato Mario Bruni, responsabile mid corporate di Sace, aggiungendo che “le imprese del territorio possono contare sull’impegno di Sace, che con Garanzia Italia mette a loro disposizione uno strumento “rapido ed efficace per affrontare le sfide attuali, e che, in qualità di motore dell’export italiano, può supportarle anche nel pianificare la crescita all’estero”. (segue) (Com)