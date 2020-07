Imprese: Sesana (Generali Italia) a “Milano Finanza”, porteremo valore ai soci di Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porteremo valore ai soci di Cattolica e faremo crescere le quotazioni del titolo in borsa. Queste le parole di Marco Sesana, amministratore delegato e country manager di Generali Italia, che in un’intervista con “Milano Finanza” ha aggiunto che “con Cattolica abbiamo una visione di lungo periodo e una relazione che potrà crescere e svilupparsi lavorando insieme”. La nostra partnership, ha aggiunto, garantisce stabilità finanziaria a Cattolica, come chiesto dal regolatore, e si basa su un progetto industriale che punta a far bene l'assicurazione, a favore dei territori e degli agenti. “Il Veneto, su cui si concentra l'attività di Cattolica, è ovviamente un territorio che conosciamo molto bene e che sarà il motore della ripresa economica: con questa operazione offriremo ai clienti della compagnia di Verona le competenze che abbiamo sviluppato nell'innovazione tecnologica, per esempio, ma anche nel welfare o nella salute”, ha spiegato, sottolineando una “forte attenzione sociale, come abbiamo dimostrato stanziando 110 milioni per combattere il Covid-19 e i suoi effetti in Italia”. (segue) (Com)