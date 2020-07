Rifiuti: smaltimento illecito, sequestrata area nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione degli smaltimenti illeciti di rifiuti, si sono portati in località “Lago Lucrino” in agro del comune di Pontecagnano Faiano (Sa), dove hanno posto sotto sequestro un'area di circa 1000 mq. La pattuglia, coadiuvata da militari della locale stazione Cc di Pontecagnano e con l’impiego di un sistema aereo a pilotaggio remoto (drone), ha accertato la presenza nella zona indagata di un’area in cui era presente un significativa quantità di rifiuti. Più precisamente, all’interno dell’area erano presenti rifiuti di diversa natura e tipologia, anche pericolosi, quali ad esempio inerti da demolizione e costruzione, veicoli fuori uso, rifiuti in legno, rifiuti plastici e rifiuti vegetali, motori e parti di essi, batterie fuori uso, rifiuti in vetro e pneumatici fuori uso. Nell’area era, inoltre, presente un autocarro sul quale erano presenti ulteriori rifiuti costituiti da scarti da demolizione e vecchi materassi. Successivamente i militari hanno individuato il proprietario dell’area che è risultato essere anche proprietario dell’autocarro. Sequestrato anche l’autocarro con i rifiuti. (Ren)