Abruzzo: Liris su Atri cup, sport e disabilità binomio vincente

- "Lo sport simbolo di condivisione ed emblema di come, attraverso la pratica agonistica, persone meno fortunate con sagacia e, soprattutto, con un sorriso fuori dal comune, riescano a superare difficoltà e ad essere competitivi. L'amministrazione regionale dell'Abruzzo intende sostenere progetti come questo che promuovono la pratica sportiva e le attività fisico-motorie per il miglioramento delle condizioni psicofisiche delle persone con disabilità e per favorire l'integrazione degli atleti. A fare da cornice una splendida Atri, fiera della sua manifestazione e del suo successo". Lo ha detto oggi - riferisce una nota della Regione - l'assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, nel corso di una conferenza stampa, a L'Aquila, per presentare Atri cup, 34ma edizione, che prevede una serie di eventi sportivi per atleti ipo-dotati e diversamente abili, a livello nazionale e internazionale; definita dagli esperti del settore, una mini olimpiade. Una manifestazione di grande prestigio sportivo, sociale e culturale prevista dal 24 luglio sino al 10 dicembre 2020 con la partecipazione di circa 1.300 atleti provenienti dall'estero e da tutta Italia. (segue) (Com)