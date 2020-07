Abruzzo: Liris su Atri cup, sport e disabilità binomio vincente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono intervenuti anche il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, l'assessore allo Sport del comune di Atri Pierfrancesco Macera e il presidente dell'Associazione Abruzzo Ontario, Antonio Di Musciano. L'amicizia, la solidarietà, la pace sono i valori che caratterizzano l'Atri Cup, rendendola unica e qualificandola come grande evento sociale e sportivo. La manifestazione è organizzata dall'Associazione di volontariato "Abruzzo Ontario" in collaborazione con la Fipic, la Fispic, gli Enti di promozione sportiva e sociale Opes, Csen, Libertas, Csi e Acsi, gli Special Olympics del Cip e la Federciclismo, con il sostegno del comune di Atri. "Una iniziativa - ha proseguito Liris - di alto profilo culturale, sportivo e turistico che sta assumendo grande rilevanza per una Regione che vuole diventare sempre più accessibile e inclusiva. Il problema di affrontare le manifestazioni con misure di contenimento esiste. Quando si riallargano le maglie della società e si cerca di tornare alla normalità ci si espone maggiormente al rischio del contagio. Proprio per questo i sistemi di contenimento raccomandati, dal distanziamento sociale, all'uso della mascherina al lavaggio frequente delle mani sono e restano indispensabili. Abbiamo scoperto, in questi mesi, come convivere con queste difficoltà, consolidando ogni accorgimento e precauzione anche e soprattutto in ambito sportivo". (segue) (Com)