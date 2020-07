Campania: De Luca, entro prossimi due anni avremo la flotta treni più moderna d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consegnato questo mattina il primo dei 37 treni 'rock' acquistati dalla Regione Campania". Così in un post su Facebook il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "I nuovi mezzi - ha proseguito - andranno in esercizio sulle tratte regionali della Campania gestite da Trenitalia. Si aggiungono ai 24 treni già in esercizio e ai 60 che stiamo acquistando per le linee Eav. Entro i prossimi due anni avremo la flotta dei treni più moderna d’Italia", ha concluso De Luca. (Ren)