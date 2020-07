Abruzzo: presentata mostra dell'Artigianato artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata questa mattina a Pescara la 50ma edizione della mostra dell'Artigianato artistico abruzzese che si terrà dal 1 al 23 agosto 2020 a Guardigrele (Chieti). Alla conferenza stampa, che si è tenuta nella sede della regione Abruzzo - riferisce una nota -, ha partecipato l'assessore alle Attività produttive e Turismo Mauro Febbo. L'area espositiva, quest'anno, è stata curata dagli architetti Pamela De Nardis e Angelo Bucci, e sarà fruibile da tutto il mondo attraverso un 'Virtual Tour' che permetterà al visitatore di percorrere tutte le stanze, vedere gli oggetti esposti e collegarsi direttamente con l'e-commerce con tutti i dettagli di ciascun elemento. L'inaugurazione della mostra è prevista per il 31 luglio, alle ore 18, in Largo Pignatari, a Guardiagrele. L'elemento caratterizzante della mostra è l'area espositiva posizionato all'inizio del percorso, che renderà omaggio all'Arte orafa e agli artigiani storici. "Nonostante la pandemia e l'emergenza sanitaria ancora in corso - ha spiegato l'assessore Mauro Febbo -, gli organizzatori hanno riproposto la mostra, quest'anno peraltro taglierà un traguardo importante, e sarà un evento carico di significati. Si tratta di una manifestazione - osserva ancora Febbo - che valorizza il nostro artigianato artistico e rappresenta quindi un volano straordinario per il settore". Il tour virtuale permetterà all'utente di visitare le stanze dedicate all’Arte che, quest'anno, ospitano 5 artisti invitati a raccontare il loro punto di vista sul "Rapporto tra uomo e natura". Infine, saranno visibili tre istallazioni presenti nello spazio espositivo: "La seconda vita delle cose", "Il mare di plastica" e "Maiella Madre". (Com)