Napoli: domani a Capodimonte di scena Rumore di Fondo

- "Domani alla tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, diretta da Ruggero Cappuccio, un nuovo appuntamento trasmesso anche in live streaming attraverso i canali messi a disposizione dal Festival: alle 21, Rumore di fondo, lo spettacolo musicale nato dall'incontro artistico tra le visioni musicali di Ivo Parlati e il mondo creativo di Nadia Baldi". L'annuncio in una nota del Ntfi: "In scena dal vivo in prima assoluta al Cortile della Reggia di Capodimonte (ingresso da Porta Piccola), Rumore di fondo va in onda su live.napoliteatrofestival.it, su Radio Crc (sulcanale 620 del digitale Terrestre e sull'app ufficiale di Crc), e sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania (cultura.regione.campania.it)". (Ren)