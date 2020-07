Abruzzo: torna a L’Aquila Cinema sotto le stelle dal 5 al 14 agosto in piazza Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 al 14 agosto torna all'Aquila Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica intitolata ad Aquino Reato. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la ditta Reato, si svolgerà anche quest'anno in piazza Duomo alle ore 21 ed è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'imprenditore Marco Reato. Le proiezioni serali saranno gratuite e sarà necessario riservare i posti preventivamente attraverso una piattaforma digitale di prossima attivazione. Le modalità di prenotazione saranno comunicate nei prossimi giorni. A causa delle normative anti Covid i posti a sedere saranno circa 400. Dieci le pellicole in programma, selezionate dall'associazione Mamme per L'Aquila. Il fil della serata inaugurale in programma il 5 agosto sarà "Tolo Tolo" - Checco Zalone anno 2020. (Gru)