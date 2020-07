Piemonte: Ricca, grazie a forze dell'ordine per operazione contro frange violente dei centri sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine per il loro intervento in università contro le frange violente dei centri sociali. Gli atenei sono un luogo di studio e condivisione dei saperi che non deve diventare ostaggio di chi occupa e usa la violenza per imporsi". A dirlo è l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Ci auguriamo che queste operazioni smantellino la rete di prevaricazioni messe in atto da realtà organizzate per commettere aggressioni e imporsi in spazi di tutti. Grazie ancora alla polizia, alla questura e alla prefettura per la sua costante vigilanza”. (Rpi)