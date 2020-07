Regionali: Laboccetta (Polo Sud), temo che FI Campania non sosterrà eventuale candidatura Rastrelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Forza Italia in Campania avesse avuto vero rispetto verso la figura del compianto Antonio Rastrelli avrebbe agevolmente potuto far eleggere il figliolo Sergio alle scorse politiche, blindandolo, così come e' stato fatto per figure e cognomi meno autorevoli". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Gli hanno proposto il cosiddetto capolistato per le regionali - ha proseguito il presidente di Polo Sud - solo perché a corto di candidature maschili. Ma ben conoscendo i dirigenti Campani di FI temo che alla prova dei fatti non sosterranno il generoso Sergio Rastrelli. E' veramente un brutto modo di utilizzare le persone facendo leva sulla loro buonafede. Chiedessero invece ai tanti gratificati di FI di scendere in campo. A cominciare dai parlamentari", ha concluso Laboccetta. (Ren)