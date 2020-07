Imprese: Bei e Fs Italiane per nuovi treni regionali ibridi con ridotto impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La banca dell'Unione europea sostiene il piano di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per i nuovi convogli ferroviari destinati al settore del trasporto regionale di Trenitalia: treni meno inquinanti, più efficienti e per circa la metà destinati al Sud Italia. È questo l'obbiettivo del finanziamento della Banca europea per gli investimenti (Bei) di 450 milioni di euro a Fs Italiane annunciato oggi dal vicepresidente della Banca Dario Scannapieco e dall'amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, Gianfranco Battisti. Sul totale, prosegue la nota, la prima tranche di150 milioni di euro è stata già perfezionata attraverso la sottoscrizione di un corporate bond a valere sul Programma Emtn di Ferrovie, finalizzato su base private placement, che conferma l'impegno del Gruppo nell'ambito della finanza sostenibile. Stando alle informazioni diffuse, l'operazione finanzierà l'acquisto dei primi 43 convogli ordinati sui 135 totali dell'intero piano di investimenti di Trenitalia.