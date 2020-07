Imprese: Sesana (Generali Italia) a “Milano Finanza”, porteremo valore ai soci di Cattolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema di un’eventuale competizione di mercato (magari con un’Opa) che avrebbe fatto salire il prezzo, Sesana ha dichiarato che “dalla notizia della nostra offerta, che valorizza il titolo 5,55 euro, le azioni di Cattolica hanno avuto un forte apprezzamento e l'operazione, che ha un'ottica di lungo periodo, porterà valore che farà crescere il titolo”. Alle critiche di chi sostiene che il rischio è di scomparire all' interno del colosso Generali, l’Ad ha risposto che l'intenzione “è invece di valorizzarne nel lungo periodo la presenza a Verona e il brand Cattolica”, che è “un elemento distintivo, con un valore molto forte”. In vista dell’assemblea, l'operazione di Generali ha ricevuto il sostegno di associazioni di categoria, agenti e sindacati. Per Sesana dell'operazione beneficeranno tutti i soci. “Con la richiesta dell'Ivass a Cattolica di aumentare il capitale si è aperta un'opportunità unica per Generali: siamo contenti di aver firmato noi l'operazione che prevede l'avvio di un'importante partnership che porterà valore a tutti i soggetti coinvolti, dagli agenti ai clienti a tutti di stakeholder”, ha detto. Sulla trasformazione in Spa, condizione indispensabile per l’ingresso di Generali, e su eventuali scenari in caso di voto negativo, Sesana ha infine affermato che si tratta di “un passaggio storico di cui siamo molto rispettosi, così come del territorio, degli stakeholder e della storia di Cattolica”. (Com)