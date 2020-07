Imprese: da Intesa Sanpaolo e Unicredit 60 milioni a Intercos con Garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa operazione Unicredit si conferma al fianco delle imprese lombarde, ancor più in un periodo molto delicato nel processo di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria globale: il finanziamento concesso a Intercors rappresenta una concreto segnale della volontà di Unicredit di sostenere le piccole realtà territoriali e quelle che partendo dal territorio hanno avuto la capacità e la forza di divenire realtà leader a livello globale”, ha commentato Marco Bortoletti, regional manager di Unicredit per la Lombardia. “Orgogliosi di intervenire a sostegno di una realtà come Intercos che da sempre ha fatto dell'innovazione con importanti investimenti in ricerca e sviluppo e della globalizzazione i due principali driver di crescita contribuendo allo sviluppo di un ecosistema dove conoscenze e competenze della filiera della cosmetica risultano strategiche per competere sui mercati internazionali”, ha aggiunto Enrica Delgrosso, responsabile mid corporate del Nord Ovest di Sace. Un’operazione, ha aggiunto, che ci vede al fianco di due gruppi bancari quali Intesa Sanpaolo e Unicredit e che conferma il nostro impegno a fare sistema a sostegno del tessuto imprenditoriale e in una prospettiva di ripartenza. (Com)