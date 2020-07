Coronavirus: Piemonte, mostra "Dal vuoto al volto" nella sede dell'Urp del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal vuoto delle strade di Torino, mute e deserte durante i giorni dell’emergenza Coronavirus, al volto dei volontari che, anche durante il lockdown, hanno continuato a operare e a prendersi cura delle fasce più deboli della popolazione. È l’itinerario ideale proposto dalla mostra “Dal vuoto al volto”, esposta da lunedì 27 luglio a mercoledì 30 settembre sulle otto vetrine dell'Urp del Consiglio regionale del Piemonte di via Arsenale 14, a Torino. Promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato Vol.To di Torino, la mostra propone il reportage realizzato dal fotografo Tomás Cajueiro, giunto da poco nel capoluogo piemontese, per raccontare Torino nel periodo della pandemia: un percorso fotografico all’insegna della forza di una comunità che, mentre affronta una sfida epocale, vede una parte importante dei suoi cittadini unirsi per combattere gli immediati effetti sociali dell’inevitabile crisi economica. (segue) (Rpi)