Coronavirus: Piemonte, mostra "Dal vuoto al volto" nella sede dell'Urp del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa – dichiara il presidente dell’Assemblea regionale Stefano Allasia - il Consiglio regionale del Piemonte intende testimoniare quel drammatico periodo, contraddistinto dall’isolamento e dal distanziamento sociale, che ha riavvicinato una parte importante dei cittadini a valori quali la solidarietà e l’unione, di cui il mondo del volontariato è portatore". “Gli scatti di Cajueiro – sottolinea il presidente di Vol.To Gerardo Gatto – evidenziano il disorientamento di una città e dei suoi cittadini per un evento di portata epocale e la determinazione dei volontari che coscienziosamente hanno voluto fare un passo in avanti, verso la prima linea, e tendere una mano a chi più aveva bisogno". “Mai come oggi – afferma il consigliere regionale Silvio Magliano, vicepresidente di Vol.To – è importante che le istituzioni valorizzino e ringrazino il volontariato e i volontari per l’opera quotidianamente svolta e ben testimoniata dalla mostra”. (Rpi)