Rifiuti: Iovino (M5s), M5s unica alternativa a disastri di Caldoro e De Luca

- "E' paradossale ascoltare Caldoro e De Luca che parlano di rifiuti, provando a scaricarsi reciprocamente le responsabilità di un disastro che entrambi hanno contribuito ad aggravare". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle e responsabile regionale relazioni interne Luigi Iovino. "Per due intere consiliare - ha proseguito Iovino - questi due personaggi si sono avvicendati al governo della Campania, restituendoci una questione emergenziale peggiore di quella che avevano ereditato. Dopo dieci anni, la Campania è ancora sottoposta a una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, per negligenze nella gestione rifiuti, costringendo il nostro Paese a pagare una multa di 120mila euro al giorno. E delle oltre 5 milioni di tonnellate di ecoballe che nel 2016 De Luca e l'allora premier Renzi avevano promesso che avrebbero eliminato in due anni, ne è stato smaltito appena il 10 per cento. Ad oggi le uniche soluzioni che ripropongono i due ex governatori del fallimento sono il mega inceneritore di Caldoro e le misure spot e inattuate di De Luca". (segue) (Ren)