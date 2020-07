Campania: convocata per domani commissione regionale su crisi rifiuti nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 11, presso l'aula consiliare Siani del consiglio regionale della Campania si riunirà in audizione la commissione speciale Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi". Lo ha reso noto il presidente in una nota in cui si è comunicato il tema della riunione, e cioé i casi relativi alle criticità nel ciclo dei rifiuti in provincia di Caserta a Capua e Casal di Principe. All'audizione parteciperanno tra gli altri il responsabile della struttura di missione; il commissario del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, il presidente Ato Rifiuti di Caserta, i presidenti dei comitati civici "No al Sito di Compostaggio in Casal di Principe" e "No al sito di Trasferenza Rifiuti in Capua" e i sindaci dei Comuni di Capua e Casal di Principe.(Ren)