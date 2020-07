Imprese: Sace e Unindustria, confronto su ripartenza economica e soluzioni per aziende e banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come associazione, ha dichiarato Rosario Zoino, presidente del Gruppo tecnico Finanza per la crescita e relazione Banca-Impresa di Unindustria, siamo stati impegnati sin da subito nell’ascolto e nell’interpretazione dei provvedimenti normativi che si sono succeduti, con particolare attenzione agli interventi sulla liquidità e sul credito. “Parallelamente abbiamo intensificato il dialogo con le istituzioni e in particolar modo con la Regione Lazio, rappresentando le istanze della nostra base associativa: ora più che mai è importante che le misure introdotte si traducano in concreti stimoli, utili ad uscire dalla situazione emergenziale; parimenti sarà di rilievo l’individuazione di ulteriori strumenti volti a garantire il riequilibrio finanziario e di stimolo degli investimenti per la crescita delle imprese”, ha aggiunto. (Com)