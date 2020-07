Imprese: da Intesa Sanpaolo e Unicredit 60 milioni a Intercos con Garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno deliberato un finanziamento in pool, con quota paritetica da 30 milioni di euro cadauno della durata di 18 mesi, a favore di Intercos. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione è compresa nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace. Questa operazione, prosegue la nota, conferma la completa operatività delle due banche su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità, ed evidenzia il forte sostegno da parte del sistema bancario a Intercos, che grazie al finanziamento rafforzerà la propria struttura finanziaria sostenendo i fabbisogni di capitale circolante. “Intesa Sanpaolo e Banca Imi hanno operato in sinergia nell’operazione, rispettivamente in qualità di Sace coordinator e banca agente”, ha spiegato Daniela Orlando, responsabile Industry Retail and Luxury della Direzione Global corporate della Divisione Imi Corporate and Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Il nostro Gruppo è orgoglioso di intervenire a supporto di un’eccellenza italiana che contribuisce a rendere il nostro paese leader mondiale nella produzione di cosmetici, con una quota pari a circa il 65 per cento: i più grandi marchi internazionali del settore si affidano a imprese italiane, in particolare del distretto lombardo compreso tra Milano, Monza, Bergamo e Cremona, dove realtà come Intercos spa sanno coniugare esperienza e innovazione”, ha aggiunto. (segue) (Com)