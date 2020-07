Sardegna: Solinas, bene accordo prezzo energia, ora accelerare riavvio produttivo Sider Alloys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre sostenuto il percorso di riavvio del ciclo produttivo dello stabilimento di Portovesme. La Sardegna detiene l'unica filiera della metallurgia non ferrosa rimasta nel Paese e la Regione nel tempo ha messo in campo risorse perché ci sia questa ripresa con la salvaguardia dell'occupazione. La firma del contratto d'accordo sul prezzo dell'energia rappresenta quindi un tassello fondamentale. Chiediamo adesso alla proprietà dell'azienda - che convocheremo al più presto - di riavviare immediatamente gli impianti coerentemente con un piano industriale credibile". Lo ha sottolineato - riferisce una nota - il presidente della regione Sardegna Christian Solinas nel corso dell'incontro con i rappresentanti sindacali dell'azienda avvenuto stamane a Villa Devoto. Alla riunione hanno partecipato anche consiglieri regionali del territorio e una delegazione di sindaci. (segue) (Com)