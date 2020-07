Sardegna: Solinas, bene accordo prezzo energia, ora accelerare riavvio produttivo Sider Alloys (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il costo dell'energia è sempre stato il vero nodo nella competitività delle produzioni di alluminio della Sardegna. La riunione odierna con i sindacati serve per capire, prima di un incontro con la proprietà, quale sia il cronoprogramma effettivo per la ripresa in maniera tale da non generare false aspettative ma pretendere con fermezza che entro l'anno si riparta", ha affermato il presidente che ha evidenziato: "Potremo dire che i posti di lavoro sono salvi solo nel momento in cui il ciclo produttivo entrerà nuovamente in funzione e ci sarà quindi una prospettiva industriale vera per questo polo strategico delle produzioni industriali non solo sarde ma dell'intero Paese". Il presidente Solinas ha anche affermato che "la Regione continuerà a sostenere, anche nelle sedi ministeriali e col governo, le legittime richieste dei lavoratori e di un territorio che chiede di avere una prospettiva di crescita e sviluppo". (Com)