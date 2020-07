Coronavirus: Piemonte, voucher per rimborsi per bus e treni, stanziati 27 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una seduta particolarmente proficua – ha commentato il presidente Mauro Fava - perché ci ha permesso di apprezzare il lavoro che l’Agenzia sta svolgendo insieme con le aziende di trasporto locale per garantire un ritorno alla normalità che sia però in totale sicurezza per i viaggiatori. Personalmente, ho anche richiesto un approfondimento sull’incolumità del personale viaggiante, sempre più soggetto ad aggressioni da parte di passeggeri che si rifiutano di rispettare il distanziamento e le altre norme sanitarie. L’Agenzia ha assicurato controlli più capillari non appena avrà terminato di valutare le proposte inviate dalle singole aziende”. (Rpi)