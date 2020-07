Campania: Di Scala (FI), Regione si mobiliti contro imminenti licenziamenti a Ge Aero Avio di Marcianise (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già dalle prossime settimane la Ge Aero Avio di Marcianise (Ce) potrebbe cominciare ad avviare le prime procedure di licenziamento dei 150 lavoratori interinali coi quali aveva assunto l'impegno alla stabilizzazione. La massima istituzione campana non può e non deve assolutamente restare alla finestra. Serve un impegno concreto: è da un mese che ho depositato in commissione Lavoro la richiesta di audizione delle parti per individuare tutti gli strumenti più utili a scongiurare il rischio di mandare in mezzo ad una strada 150 famiglie". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala: "Rinnovo l'appello al collega presidente della commissione: la si convochi subito, si chieda all'azienda di mantenere gli impegni assunti". (Ren)