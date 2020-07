Coronavirus: Piemonte, voucher per rimborsi per bus e treni, stanziati 27 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, nel corso della Seconda commissione l’Agenzia della mobilità regionale ha comunicato che i rimborsi per il mancato utilizzo degli abbonamenti al Trasporto pubblico locale e a Trenitalia verranno erogati attraverso voucher non nominativi per un importo complessivo di 27 milioni di euro. Il mese di marzo verrà rimborsato completamente, mentre chi aveva titoli di viaggio plurimensili riceverà una cifra pari a circa 68 giorni di mancato servizio. I voucher avranno validità di un anno e non saranno cumulabili: per l’erogazione si attende solo la pubblicazione delle linee guida. Per quanto riguarda la fase 3, il tavolo di lavoro costituito in seno alla Seconda commissione sta affrontando i temi del distanziamento sociale su treni e mezzi pubblici e la gestione del servizio scolastico a partire da settembre. Si sta trattando con Lombardia e Liguria per trovare un indirizzo comune sul pieno carico o il distanziamento dei convogli interregionali: per il momento il Piemonte manterrà i posti alternati su tutte le tratte dove non è possibile garantire il monitoraggio sanitario dei passeggeri. Sul fronte dei trasporti scolastici, invece, sono in corso interlocuzioni tra l’Agenzia e le scuole per stabilire orari scaglionati per l’ingresso e l’uscita delle classi in modo da offrire più corse garantendo la sicurezza dei ragazzi. (segue) (Rpi)