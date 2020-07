Sardegna: protocollo in prefettura su intesa ministero Interno e Regione per sistema di videosorveglianza integrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dal mio insediamento - ha commentato l'assessore Satta - ho ritenuto fondamentale privilegiare questo progetto con la prefettura ed il ministero dell'Interno che permetterà ai Comuni di dotarsi di un sistema di controllo sul territorio innovativo per efficienza ed interconnessione. Si tratta di un salto di qualità nei sistemi di sicurezza, in quanto da adesso in poi tutti i dispositivi collegati parleranno la stessa lingua: abbiamo così sopperito agli ostacoli di comunicazione riscontrati nelle fasi precedenti, dovuti alla disomogeneità degli impianti". La terza fase del progetto, fortemente voluta dall'assessore, ha permesso quindi di effettuare una valutazione di tutti i dispositivi adibiti al controllo e alla sicurezza pubblica dei Comuni per valutarne la compatibilità tecnica, e di verificare la posizione e l'efficacia delle telecamere già esistenti al fine di sostituirle o adeguarle alla Rete telematica regionale. Se l'interesse pubblico alla sicurezza ha prevalso su quello singolo alla riservatezza nell'ideazione del sistema, l'amministrazione regionale assicura di non accedere in alcun modo alle immagini e ai dati acquisiti, al fine di garantire il massimo livello di privacy. "Pensiamo - ha detto in conclusione l'assessore Satta - ai numerosi atti intimidatori nei confronti dei sindaci, o alle esigenze di sicurezza necessarie in particolari aree cittadine di maggiore sensibilità quali le zone di ingresso e uscita dai centri, o ancora in prossimità di scuole e ospedali: avere un sistema di videosorveglianza integrato consentirà di intervenire subito in quanto il controllo da parte delle forze dell'ordine avverrà in tempo reale". (Com)