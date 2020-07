Torino: Embraco, Regione chiede aiuto del governo per riconvertire stabilimento di Riva di Chieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’ipotesi, quella del fallimento, che preoccupa oltre 400 lavoratori, attualmente in cassa integrazione, che rischiano di perdere il lavoro e di restare senza ammortizzatori sociali, come hanno spiegato questa mattina i delegati sindacali ricevuti a Palazzo Lascaris dal presidente Allasia, dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal suo vice Fabio Carosso. Per Alberto Preioni, capogruppo della Lega “i lavoratori hanno bisogno di un atto concreto, da qui il nostro invito al governo e al ministero a prendere in carico la questione. Questa vicenda mette anche il luce il problema delle acquisizioni, va valutata con più attenzione la serietà delle aziende che si propongono”. Francesca Frediani (M5s) ha ricordato che Embraco è stata destinataria di molti fondi pubblici e che è quindi necessario riflettere sul disastro sociale e umano che le delocalizzazioni portano con sé e su cui il gruppo dei Cinque Stelle ha presentato un disegno di legge. Marco Grimaldi (Lvv) ha infine sottolineato che rispetto a questa vicenda anche la politica deve assumersi le sue responsabilità: “Durante il lockdown era stato proposto di utilizzare lo stabilimento Embraco per la produzione di mascherine, un intento tradotto in un nulla di fatto”. (Rpi)