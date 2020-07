Molise: Fanelli (Pd), giornata positiva oggi in Consiglio regionale per Tpl e scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'ordine del giorno relativo al sistema scolastico regionale - rileva ancora Fanelli - voglio specificare come si tratti di un atto nato dalla voglia di tranquillizzare le famiglie, gli studenti, i lavoratori, i sindacati. Ma tranquillizzare non significa certo sottostimare il pericolo. Tranquillizzare in questo caso può significare solo una cosa: che c'è una Regione che si dimostra attenta ai problemi reali. Attenta a garantire più scuola in sicurezza e attenta a non lasciare mai da soli dirigenti, docenti, il personale tecnico ed amministrativo, gli alunni, le famiglie, i sindacati, i sindaci che, in maniera esemplare, pur in assenza di indirizzi non ancora definiti, stanno lavorando senza sosta e con abnegazione per assicurare uno dei più alti valori della nostra Repubblica, il diritto allo studio. L'obiettivo comune deve essere, quindi, quello di farci trovare pronti, attraverso un forte coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, attraverso i Tavoli regionali operativi e i patti di comunità, per programmare, svolgere e monitorare in modo efficace e tempestivo tutte le operazioni propedeutiche alla ripresa delle attività. In tal senso, l'odg prevede un maggiore coinvolgimento dell'Aula nella risoluzione di problemi concreti, ma anche in prima linea per assicurare il supporto necessario a garantire sistemi di sicurezza, sorveglianza, sanificazione e assistenza sanitaria. L'impegno è poi finalizzato a l'emanazione di linee guida regionali che mettano ordine e programmino la ripresa delle attività scolastiche e dei servizi esterni (trasporti, mense, ecc.) legati al settore dell'educazione, così come a dare il via alla concertazione per il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei. Ma tutti gli sforzi dovranno anche essere concentrati a supportare l'Università del Molise in termini di un investimento duraturo di sviluppo e attrattività del territorio, con l'obiettivo di far restare più giovani in Molise e favorire il rientro di quanti intendano tornare". (Gru)