Napoli: domani inaugurazione murale in via Ilioneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12 in via Ilioneo 12 a Napoli sarà inaugurato il murale di Davide Arpaia vincitore della prima edizione del "Costantino Cutolo street art festival" format dedicato alla creatività urbana. Il contest dedicato ai giovani artisti di strada è stato organizzato dal Tavolo interassessorile per la creatività urbana del Comune di Napoli e dalla "Costantino Cutolo Foundation". All'evento saranno presenti l'assessore con delega alla Creatività Urbana, Luigi Felaco, l'assessora all'Istruzione Annamaria Palmieri, il presidente di Municipalità, Diego Civitillo, il presidente della Fondazione, Lino Cutolo. L'opera è stata realizzata su una facciata dell'Istituto Comprensivo Statale 73 Michelangelo Ilioneo, grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica Chiara Esposito e la Municipalità 10. (Ren)