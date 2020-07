Campania: Caldoro, De Luca sui rifiuti e le ecoballe ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla odierna conferenza stampa di De Luca, il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, Stefano Caldoro, ha risposto su facebook utilizzando un video di Renzi risalente a marzo 2018, nel quale l'ex premier aveva detto: "Io ho dato i soldi a De Luca. Se non toglie le ecoballe in due anni, ha fallito". E poi, Caldoro ha aggiunto: "De Luca parla ancora oggi di rifiuti. Chiuso nel suo bunker salernitano circondato dalle sue mascherine. Se fosse serio, invece, dovrebbe mettere il suo ufficio tra le piazzole a Villa Literno e Giugliano, e rimanere lì finché non viene tolta l'ultima ecoballa, come da promessa non mantenuta".(Ren)