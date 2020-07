Campania: Ciarambino (M5s), sui rifiuti hanno fallito sia De Luca che Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da dieci anni il nostro Paese è costretto a pagare una multa da 120mila euro al giorno perché chi in questi stessi anni ha governato la Campania non è stato in grado di individuare nessuna soluzione per attivare un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti in linea con i parametri europei e per liberare la Campania da 5 milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe". Lo ha affermato in una nota il candidato alle regionali del M5s Valeria Ciarambino: "Dopo dieci anni di fallimento totale, ci ritroviamo Caldoro fermo alla proposta di un grande inceneritore in ogni provincia per bruciare tutte le ecoballe della Campania e De Luca che l'ultima ecoballa l'ha sparata insieme a Renzi nel 2016, quando disse che in appena tre anni avrebbe ripulito Taverna del Re e gli altri siti. Oggi, mentre Caldoro finge di non aver mai governato la Campania e si limita a prendersela col suo successore, il governatore uscente si prende altri tre anni per fare quello che non è mai riuscito a fare in tutta la legislatura". (segue) (Ren)