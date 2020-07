Molise: M5s su Tpl, maggioranza va ancora in frantumi in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra mozione, approvata oggi in Consiglio - spiega ancora il gruppo M5s - non solo ha spaccato ancora una volta questa maggioranza precaria, ma ne ha evidenziato ancora la mancanza di coerenza: ci riferiamo, senza giri di parole, ai consiglieri Iorio e Romagnuolo, che continuano a tenere sotto scacco il presidente Toma, ma non hanno avuto il coraggio e la coerenza di sfiduciarlo. Ma anche alle numerose 'assenze ad orologeria' di diversi consiglieri, col chiaro scopo di far venire meno la maggioranza. Eppure Toma continua ad arrampicarsi sugli specchi, a distribuire deleghe a pioggia, mentre i suoi si lanciano e gli rivolgono colpi di mortaio. Non possiamo non evidenziare la 'frecciata' di Niro a Pallante: ora sarà lui a vigilare sull'operato del neo assessore, 'Sempre se continuerò in questa mia avventura'. Mentre i molisani soffrono crisi epocali in diversi settori, mentre i trasporti vengono divorati da alcuni gestori prepotenti, la maggioranza si trascina a fatica e continua con incredibile indifferenza la consueta lotta delle poltrone. Il presidente Toma, spavaldamente, ha dichiarato che valuterà se dare seguito agli impegni del Consiglio. Ma per noi sono sacrosanti e vogliamo riepilogarli. Per cosa ci siamo battuti in Consiglio e cosa abbiamo ottenuto? La mozione impegna il presidente a: emettere una nuova ordinanza che elimini definitivamente le fasce orarie con conseguente incremento del numero delle corse; assicurarsi che le aziende incrementino e procedano con il ripristino del numero delle corse e ove necessario il numero dei mezzi a disposizione; verificare che le aziende tornino ad erogare le corse nel pieno rispetto della normativa vigente anche in materia di bigliettazione automatizzata o sistemi di prenotazione e vendita telematica; verificare il rispetto delle ultime linee guida dettate dal Dpcm del 14 luglio 2020 recante 'informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento del Covid 19 in materia di trasporto pubblico'; verificare che le aziende procedano con la quotidiana sanificazione dei mezzi e alla fornitura agli addetti dei Dpi adeguati; convocare un tavolo tecnico tra Regione, aziende e organizzazioni sindacali al fine di verificare e accelerare le pratiche relative alla percezione degli ammortizzatori sociali. Questi impegni, checché ne dica il governatore, li deve ai lavoratori dei trasporti, ai pendolari, agli studenti, agli anziani che utilizzano principalmente il trasporto pubblico, ai molisani tutti. Il mancato rispetto degli impegni non sarebbe uno 'sgarbo' contro il Movimento cinque stelle che li ha promossi, ma uno schiaffo ai cittadini che dovrebbe amministrare". (Gru)