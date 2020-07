Molise: Fanelli (Pd), giornata positiva oggi in Consiglio regionale per Tpl e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei due Consigli monotematici della giornata, infatti, passano due atti di cui sono prima firmataria, la mozione sul Tpl e l'ordine del giorno sul sistema scolastico regionale, quest'ultimo votato all'unanimità da tutta l'Aula. Lo dice il capogruppo del Pd nell'Assemblea regionale molisana a margine delle due sedute monotematiche proprio su scuola e Tpl. Il Consiglio regionale - spiega Fanelli - torna dunque a dettare la linea politica ed impegna il presidente Toma su diversi temi di metodo, di contenuto e di indirizzo, indispensabili per riorganizzare il settore trasporti e per far ripartire la scuola molisana in presenza e in sicurezza. Primo risultato importante, quello della riattivazione di tutte le corse soppresse nel periodo di lockdown, sempre in ossequio delle regole a tutela della salute, così come chiesto dai sindacati di categoria e da 85 sindaci. Ma la mia mozione, aggiunge, fissa anche una serie di indirizzi ai quali il governatore dovrà dare corso nei prossimi mesi, rispettando la volontà dell'Aula. Il pagamento puntuale di tutti i lavoratori impiegati nel trasporto molisano, i correttivi per le sovracompensazioni per le ditte che hanno i lavoratori in cassa integrazione, le verifiche dei loro bilanci e l'accertamento dei chilometri effettuati da marzo a maggio. Sul trasporto degli studenti, l'atto chiede di chiarire in che modo la Regione affronterà i problemi tecnici, operativi e gestionali che si porranno a settembre con l'aumento delle persone trasportate e, da subito, se tutti i protocolli sulle operazioni di sanificazione sono rispettati, così come le regole sul distanziamento sociale, la sospensione della bigliettazione a bordo, il rilevamento della temperatura corporea e tutte le norme a tutela della sicurezza degli autisti e dell'utenza. Passa, inoltre, l'impegno a restituire o permutare gli abbonamenti di marzo e aprile non goduti e a verificare la possibilità della ripresa del trasporto di linea e non di linea a pieno carico, fermo l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Infine, la mozione impegna il presidente a relazionare nel più breve tempo possibile sullo stato della gara regionale, non più rinviabile, per ridisegnare un servizio di trasporto degno, al passo con i tempi, senza più criticità e pericoli". (segue) (Gru)