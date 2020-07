Cultura: Laboccetta (Polo Sud), nasce il Premio Pietro Golia, rafforziamo impegno sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il vigliacco raid notturno che ha colpito il Centro Studi Pietro Golia ci siamo immediatamente incontrati e sentiti con i soci fondatori del sodalizio culturale, e insieme agli amici di Controcorrente abbiamo convenuto di rafforzare il nostro impegno sul territorio". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il 23 ottobre in Napoli daremo vita alla Prima Edizione del Premio Pietro Golia in una location prestigiosa - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Premieremo personalità della cultura, del giornalismo, della ricerca, della sanità, dell'impresa, dell'economia e del sindacato. Prevalentemente saranno individuati da una specifica giuria Donne e Uomini del Sud Italia. Se qualcuno pensava con il metodo dell'intimidazione notturna di rallentare o indebolire i nostri progetti culturali riceverà sul campo la nostra civile e forte risposta", ha concluso Laboccetta. (Ren)