Cura Abruzzo: per centrosinistra Regione totalmente ferma (2)

- "I 18 milioni realmente stanziati dalla giunta, in larga parte fermi come il resto della norma sono: 5 milioni di contributi alle famiglie; il fondo di solidarietà ai Comuni per 1 milione; un fondo per progetti di innovazione e sviluppo dedicato alle imprese del valore di 5 milioni; 1 milione di donazioni per la Protezione civile e il bando dell'Aiuta Impresa pari a 6 milioni. Dei 47 milioni del Cura Abruzzo 2, invece - hanno evidenziato i consiglieri di opposizione - solo 7 quelli erogati per lo scorrimento delle graduatorie per le famiglie bisognose, mentre sono 24 i milioni oggetto di provvedimenti ma non ancora erogati, ma i 19 milioni del bando per Pmi e i 3 milioni delle borse di studio e la concessione di contributi per sicurezza e prevenzione del demanio marittimo regionale per 1,5 milioni attendono ancora decisioni. Istruttorie ferme e nulla di fatto da parte della maggioranza alla nostra proposta di emendamento per dimezzare tempistiche burocratiche e accelerare i procedimenti, una proposta di cui ci siamo fatti portatori perché arrivava direttamente dai beneficiari. Una perdita di tempo che manca di rispetto a una comunità che aspetta. A partire dalle famiglie che avrebbero dovuto ricevere gli aiuti prima del governo e invece l'ultimo elenco è stato pagato il 14 luglio, mentre il fondo alimentare dello stato il 2 aprile era nelle casse dei Comuni e pochi giorni dopo nelle mani dei cittadini. A seguire il mondo economico, quello del turismo: mentre si spendono milioni per favorire un modello di turismo che non ha ricadute sugli operatori e la comunità i fondi che avrebbero permesso a centinaia di operatori giacciono con la stagione che corre molto più veloce dei provvedimenti e delle risorse. Una lentezza che trova spiegazione non solo nell'eccessiva burocrazia degli interventi, ma nel difetto delle relative coperture che sono state annunciate, ma che in realtà sono tutte ancora da trovare. La loro capacità di essere rapidi si è rivelata con un ritardo di oltre 1 mese nell'iniziare a dare attuazione alla riprogrammazione anche dei fondi europei da utilizzare allo scopo: dal 1 aprile del Cura Abruzzo 1 solo il 12 maggio, con la Dgr 260, si è dato l'input a riprogrammare Fesr e Fse e aspettiamo ancora oggi che si concluda, intanto l'Abruzzo guadagna una maglia nera nazionale per la spesa di entrambe le linee di finanziamento". (segue) (Gru)