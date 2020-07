Campania: Forza Italia, no all'impianto di compostaggio a Caivano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No all'impianto di compostaggio a Caivano". Lo ha affermato il coordinamento di Forza Italia di Caivano commentando l'annuncio dato oggi dal governatore De Luca della realizzazione di un impianto per la trasformazione delle ecoballe in combustibile solido. Forza Italia ha spiegato: "Sono anni che, raccogliendo le legittime preoccupazioni dei cittadini, chiediamo le bonifiche. Sono anni che, inascoltati, chiediamo un piano di rilancio ambientale, economico e sociale per un territorio fin troppo martoriato". Secondo gli esponenti cittadini di Forza Italia: "Se la risposta è la realizzazione di un ennesimo impianto e l'arrivo di oltre un milione e mezzo di tonnellate di rifiuti, la nostra replica è netta: non ci stiamo". Quindi la richiesta: "Chiediamo al Pd locale, che per anni ha sostenuto il governatore De Luca e che ancora adesso risulta non pervenuto, di uscire allo scoperto ma, soprattutto, chiediamo al presidente De Luca di rivedere questa decisione, di ascoltare i cittadini ormai stanchi di dover continuare a pagare a caro prezzo scelte calate dall'alto senza alcuna garanzia per la propria salute, per il proprio futuro". (Ren)