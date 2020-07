Campania: Molteni (Lega), sui rifiuti De Luca non ha alcuna credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta proclami e false promesse. De Luca sui rifiuti ha zero credibilità. È l'unico presidente, nella storia della regione Campania, ad aver ricevuto mezzo miliardo di euro per lo smaltimento delle eco balle. Come dichiarato dallo stesso Renzi, all'epoca premier, 'con tutti i soldi che ha ricevuto la Campania se non rimuovono le eco balle è un fallimento' chi afferma il contrario è in malafede". Lo ha dichiarato in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni. (Ren)