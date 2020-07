Campania: Marrazzo (Pd), partono i saldi grazie a impegno De Luca e giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I saldi in Regione Campania cominciano oggi, anziché il primo agosto. La conferenza Stato-Regioni ha dato l'ok in 24 ore alla richiesta del presidente della giunta Vincenzo De Luca e del vicepresidente Fulvio Bonavitacola di anticipare le vendite estive di fine stagione". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Attività produttive Nicola Marrazzo: "Per onore della verità la mozione presentata dal M5s in consiglio regionale non avrebbe avuto seguito se io, in qualità della commissione Attività produttive, non avessi firmato e dunque sottoscritto quella stessa mozione. C'è stata dunque volontà politica bipartisan che ha agevolato il processo di approvazione. È importante che la Regione Campania, dopo i mesi bui del lockdown, abbia potuto disporre di anticipare la stagione dei saldi: servirà a dare un nuovo impulso al commercio, fortemente penalizzato dalla crisi degli ultimi mesi". Marrazzo ha concluso: "Nell'eccezionalità di tale contingenza emergenziale la deroga per l'anticipazione del saldi voluta dal presidente De Luca e dal vicepresidente Bonavitacola, sulla base di un lavoro sinergico tra il consiglio regionale e la giunta, ha rappresentato un'azione utile per potenziare l'incremento del volume delle vendite". (Ren)