Torino: Embraco, Regione chiede aiuto del governo per riconvertire stabilimento di Riva di Chieri

- Ricostruire l’interlocuzione con il governo e con il ministero dello sviluppo economico per verificare la fattibilità delle ipotesi di riconversione dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri (Torino) nella produzione di dispositivi di protezione individuale/Covid-19 o di batterie al litio; confrontarsi con le associazioni di categoria e il mondo produttivo piemontese per verificare eventuali disponibilità ad investire sul sito industriale o assumere parte dei lavoratori; sollecitare i ministeri competenti a prendere le misure necessarie a salvaguardare tutti i posti di lavoro. E’ quanto chiede un ordine del giorno sulla questione Ventures (Ex Embraco), approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale: un atto di indirizzo su cui tutte le forze politiche di Palazzo Lascaris si sono espresse in modo compatto, a poche settimane dalla sentenza del Tribunale di Torino sull’istanza di fallimento presentata dalla Procura. “L’importante oggi è cercare di garantire i livelli occupazionali e nel mentre elaborare una strategia che riporti investimenti e posti di lavoro sul territorio – ha commentato il presidente del Consiglio Stefano Allasia - Il fallimento di Ventures potrebbe favorire qualche compratore a discapito dei lavoratori ed è un’ipotesi che vorremmo scongiurare. L’Aula si è espressa in modo compatto votando un atto di indirizzo che chiede un intervento concreto da parte del governo”. “Con questo atto formale intendiamo sollecitare il governo e il Mise a valutare il prima possibile le proposte sulla riconversione - ha detto il primo firmatario Daniele Valle (Pd) - e la portata della nuova offerta di acquisizione arrivata da una grossa partecipata statale cinese, prima che il Tribunale dichiari il fallimento”. (segue) (Rpi)