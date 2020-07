Napoli: de Magistris, nuovi treni metro svolta per mobilità cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanotte sono stato sul treno nuovo della metropolitana linea 1 per verificare i collaudi in corso". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Il treno ha percorso la tratta da Piscinola a Municipio - ha spiegato il sindaco nel post - È stata una grande emozione perché conosco gli ostacoli di ogni tipo che abbiamo dovuto superare per raggiungere questo risultato. Il Covid19 ha rallentato tutto ma il nostro obiettivo è avere il primo treno in funzione per il servizio passeggeri per gennaio dell'anno che verrà. In totale avremo 19 treni nuovi, forse arriveremo a 24. Aria condizionata, sicurezza, lunghezza, tutti i comfort di ultima generazione. Questo obiettivo rappresenterà sicuramente una svolta per la mobilità e la vita quotidiana della nostra città", ha concluso de Magistris.(Ren)