Abruzzo: Febbo, convoca imprese e sindacati, tavolo il 30 luglio

- "L'appello di imprese e organizzazioni sindacali è stato raccolto, ho convocato già uno specifico incontro per giovedì 30 luglio, al fine di confrontarci sulle ulteriori iniziative da intraprendere per la ripartenza dell'economia e lo sviluppo dell'Abruzzo dopo l'emergenza Covid". Lo comunica l'assessore alle Attività produttive della regione Abruzzo Mauro Febbo, che in una nota aggiunge: "Se da una parte il presidente Marsilio e la giunta regionale sono sempre pronti ad accogliere le proposte del mondo produttivo, dall'altra rispediamo al mittente le demagogiche, le infondate e le pretestuose polemiche sollevate dall'opposizione. Ricordo come in tempi celerissimi si è provveduto a un primo intervento teso a bloccare scadenze e pagamenti oltre agli interventi urgentissimi a sostegno delle famiglie con il Cura Abruzzo 1. Successivamente, con il secondo provvedimento (legge regionale 10/2020) abbiamo 'integrato e accompagnato' una serie di interventi del governo nazionale, giudicandoli lacunosi e non pienamente rispondenti alle esigenze delle imprese, con una manovra finanziaria senza precedenti nella storia cinquantennale della regione Abruzzo: 90 milioni di euro per 55/58.000 imprese e professionisti". (segue) (Com)