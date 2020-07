Campania: D'Amelio, sconfiggere bullismo in rete, chi sa parli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al webinair che ha visto protagonisti i ragazzi del campo scuola estivo dell'oratorio "San Domenico Savio" di Ercolano è intervenuta Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania che ha affermato: "Abbiamo deciso di scendere in campo uniti contro il cyberbullismo per arginare un fenomeno dilagante nella nostra regione e in tutta Italia. Il Corecom, il Consiglio regionale della Campania, le istituzioni e le forze dell'ordine sono sempre pronte ad accogliere le vostre segnalazioni per risalire ai bulli da tastiera. Chi sa, denunci. Chi tace, inizi a parlare".(Ren)