Cura Abruzzo: per centrosinistra Regione totalmente ferma

- "Dei 144 milioni annunciati dal Cura Abruzzo 1 e 2 solo un'esigua parte è arrivata a famiglie e imprese piegate dall'emergenza Covid e alle prese con una ripresa che si conferma dura e difficile. Ritardi, mancate coperture e mancati pagamenti: questo il panorama che si presenta dopo già diversi mesi dall'approvazione della prima misura a sostegno delle famiglie e che ha spinto il centrosinistra a denunciare la situazione sempre più allarmante in cui si trovano famiglie e imprese a cui erano dirette le misure. Con le cifre il centrodestra è riuscito a fare bene solo la propaganda, perché i 97 milioni del Cura Abruzzo 1, sbandierati qualche mese fa agli abruzzesi di certo non sono arrivati e dei 47 del Cura Abruzzo 2 si stanno facendo i primi provvedimenti in questi giorni, ci vorranno ancora mesi perché arrivino a destinazione". E' quanto sostengono i consiglieri del Pd, Legnini presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, Marianna Scoccia che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa all'Aquila. "Atti alla mano, ad oggi i provvedimenti attuativi riguardano 57 milioni, ma solo 22 sono quelli realmente trasferiti ai beneficiari, di questi solo 12 i milioni erogati a sostegno delle famiglie abruzzesi, 10 milioni per il fondo dei Consorzi di Bonifica e zero alle imprese, in tutto nemmeno la decima parte di quanto promesso, perché il resto è fermo e su alcune misure si cercano ancora le coperture - chiariscono i consiglieri -. Delle 33 misure previste per un valore annunciato di 144 milioni di euro, solo 2 sono quelle attuate e trasferite ai beneficiari, mentre altre 5 sono state avviate ma non ancora trasferite, per un valore di circa 35 milioni (bando aiuto alle imprese in attesa dell'istruttoria per 6 milioni; il fondo perduto alle piccole e medie imprese da 19,3 milioni; fondo scorrimento per le borse di studio per altri 3 milioni e il fondo rotativo Arap per 5 milioni e 1,5 milioni per sicurezza e prevenzione del demanio marittimo). In pratica, mentre si acuisce la crisi economica e sociale, la Regione colleziona ritardi. Dei circa 97 milioni del Cura Abruzzo 1, solo 15 milioni sono stati effettivamente erogate (5 alle famiglie e 10 ai Consorzi di bonifica). Dei fondi annunciati soltanto 18 sono risorse vere della Regione, in quanto 52 milioni di fondi rotativi, cioè risorse anticipate per essere restituite, ulteriori 15 milioni di anticipazioni da un fondo dello Stato per spese di protezione civile, 12 milioni per piccoli prestiti e garanzie alle imprese, fondi cancellati dal dettato del Cura Abruzzo 2 in seguito ai rilievi del Mef". (segue) (Gru)